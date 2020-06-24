На Украине из-за наводнения затопило больницу

"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал Шмыгаль в своем Telegram.