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На Украине из-за наводнения затопило больницу
Районная больница в городе Галич Ивано-Франковской области Украины оказалась затопленной в результате наводнения, вызванного обильными дождями, спасатели начали РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:22
денис шмыгаль
мвд украины
ивано-франковская область
галич
украина
происшествия
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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денис шмыгаль, мвд украины, ивано-франковская область, галич, украина, происшествия

На Украине из-за наводнения затопило больницу

13:36 24.06.2020 (обновлено: 14:22 24.06.2020)
848
© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській областіПодтопления в Ивано-Франковской области Украины
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
© Фото : ДСНС України в Івано-Франківській області
Подтопления в Ивано-Франковской области Украины
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Районная больница в городе Галич Ивано-Франковской области Украины оказалась затопленной в результате наводнения, вызванного обильными дождями, спасатели начали эвакуацию пациентов, среди которых есть больные коронавирусом, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.

"Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом. Далее проинспектируем горный район и после обеда проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", - написал Шмыгаль в своем Telegram.

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В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.
Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.
Машина скорой помощи
Вчера, 08:25
На Украине из-за непогоды погибли три человека
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Денис ШмыгальМВД УкраиныИвано-Франковская областьГаличУкраинаПроисшествия
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