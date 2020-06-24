В Болгарии при обрушения тоннеля пострадали три человека

Согласно газете, обрушение горных пород произошло в среду утром на южном выходе из тоннеля во время строительных работ.

Три человека пострадали и были доставлены в больницу. Позже министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев сообщил, что погибших в ходе инцидента не было.