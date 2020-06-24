https://ria.ru/20200624/1573417260.html
В Болгарии при обрушения тоннеля пострадали три человека
Трое рабочих пострадали в результате обрушения горных пород в строящемся тоннеле на автомагистрали "Струма" в Болгарии, сообщает местное издание Novinite. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:28
2020-06-24T13:28
болгария
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/44811/11/448111157_0:143:3051:1859_1400x0_80_0_0_3832a1c6c9f97c05f9041e7ae4b1f3b7.jpg
болгария
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/44811/11/448111157_0:143:3051:1859_1400x0_80_0_0_3832a1c6c9f97c05f9041e7ae4b1f3b7.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/44811/11/448111157_192:0:2859:2000_1400x0_80_0_0_c9f30330b6814d2c50e907291760b809.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/44811/11/448111157_526:0:2526:2000_1400x0_80_0_0_b4246c854bd7c0cca10cf94fb10abf53.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, происшествия, в мире