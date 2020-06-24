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В Болгарии при обрушения тоннеля пострадали три человека
Трое рабочих пострадали в результате обрушения горных пород в строящемся тоннеле на автомагистрали "Струма" в Болгарии, сообщает местное издание Novinite. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:28
болгария
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болгария, происшествия, в мире

В Болгарии при обрушения тоннеля пострадали три человека

13:28 24.06.2020
307
© РИА Новости / Георгий Галкин / Перейти в фотобанкМеры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
Меры безопасности перед антицыганскими акциями в Болгарии
© РИА Новости / Георгий Галкин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Трое рабочих пострадали в результате обрушения горных пород в строящемся тоннеле на автомагистрали "Струма" в Болгарии, сообщает местное издание Novinite.
Согласно газете, обрушение горных пород произошло в среду утром на южном выходе из тоннеля во время строительных работ.
Три человека пострадали и были доставлены в больницу. Позже министр здравоохранения Болгарии Кирил Ананиев сообщил, что погибших в ходе инцидента не было.
Место происшествия оцеплено полицией.
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