Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с венесуэльской оппозицией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поддерживаем позицию президента Мадуро, его правительства, направленную на развитие национального диалога с оппозицией. Приветствуем достигнутые недавно договоренности с оппозиционными представителями в противодействии коронавирусной инфекции, договоренности, которые были достигнуты при содействии панамериканской организации здравоохранения", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.
США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.