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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
https://ria.ru/20200624/1573417120.html
Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией
Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с венесуэльской оппозицией, сказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:23
попытка госпереворота в венесуэле
хуан гуаидо
николас мадуро
сергей лавров
венесуэла
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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хуан гуаидо, николас мадуро, сергей лавров, венесуэла, сша, в мире

Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией

13:23 24.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва поддерживает позицию президента Венесуэлы Николаса Мадуро по развитию национального диалога с венесуэльской оппозицией, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы поддерживаем позицию президента Мадуро, его правительства, направленную на развитие национального диалога с оппозицией. Приветствуем достигнутые недавно договоренности с оппозиционными представителями в противодействии коронавирусной инфекции, договоренности, которые были достигнуты при содействии панамериканской организации здравоохранения", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.
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США с января 2019 года не признают Николаса Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом.
США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроСергей ЛавровВенесуэлаСШАВ мире
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