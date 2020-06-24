Россия поддерживает позицию Мадуро по развитию диалога с оппозицией

"Мы поддерживаем позицию президента Мадуро, его правительства, направленную на развитие национального диалога с оппозицией. Приветствуем достигнутые недавно договоренности с оппозиционными представителями в противодействии коронавирусной инфекции, договоренности, которые были достигнуты при содействии панамериканской организации здравоохранения", - сказал Лавров на встрече с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасой.

США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.