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Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55
Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией восьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло до 55, сообщила РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:16
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55

13:16 24.06.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкКарета скорой помощи
Карета скорой помощи
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Карета скорой помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией восьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло до 55, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 15 июня их количество достигло 46, на следующий день летальных случаев зафиксировано не было.
"За период наблюдения в области отмечено 55 летальных случаев. Выздоровел в регионе 2371 пациент с новой коронавирусной, в том числе за 23 июня – 93 человека", - говорится в сообщении.
Всего на территории Владимирской области зарегистрированы 4056 случаев COVID-19, среди них 50 - за последние сутки.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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