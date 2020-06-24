https://ria.ru/20200624/1573416871.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 55
Летальные случаи среди пациентов с коронавирусной инфекцией восьмой день подряд фиксируются во Владимирской области, общее число умерших выросло до 55, сообщила РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:16
2020-06-24T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество