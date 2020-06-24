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В Тульской области число выздоровевших от COVID-19 превысило пять тысяч
Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Тульской области превысило пять тысяч, число умерших возросло до 88, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:14
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тула, тульская область, общество

В Тульской области число выздоровевших от COVID-19 превысило пять тысяч

13:14 24.06.2020
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© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкБольница
Больница
© Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Больница. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Тульской области превысило пять тысяч, число умерших возросло до 88, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом.
"Выздоровели 240 жителей Тулы и других районов области... Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Киреевского района в возрасте 68 и 89 лет. У пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6220 человек, выздоровели 5011 пациентов.
Всего в регионе умерли 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
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