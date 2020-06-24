В Тульской области число выздоровевших от COVID-19 превысило пять тысяч

ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Тульской области превысило пять тысяч, число умерших возросло до 88, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 83 случая заражения коронавирусом.
"Выздоровели 240 жителей Тулы и других районов области... Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Киреевского района в возрасте 68 и 89 лет. У пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6220 человек, выздоровели 5011 пациентов.
Всего в регионе умерли 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.