В Тульской области число выздоровевших от COVID-19 превысило пять тысяч

В Тульской области за время пандемии COVID-19 подтвержден у 6220 человек, выздоровели 5011 пациентов.

Всего в регионе умерли 88 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.