https://ria.ru/20200624/1573416698.html
В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 33
Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки возросло до 33, выздоровели свыше 4 тысяч человек, сообщает правительство РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:12
2020-06-24T13:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
общество
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воронежская область
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество