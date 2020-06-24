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В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 33
Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки возросло до 33, выздоровели свыше 4 тысяч человек, сообщает правительство РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:12
распространение нового коронавируса
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, общество

В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 33

13:12 24.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Воронежской области за сутки возросло до 33, выздоровели свыше 4 тысяч человек, сообщает правительство региона.
В среду, 24 июня, в Воронежской области подтверждено заражение 198 человек в регионе. Таким образом, третий день подряд в регионе регистрируется менее 200 случаев COVID-19.
"Человек с подтверждённым диагнозом: 6 457. Выздоровели: 4 047. Умерли: 33", - говорится в сообщении.
Днем ранее в регионе был зафиксирован 31 летальный случай среди пациентов с COVID-19, выздоровели 3640 пациентов.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Воронежская областьОбщество
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