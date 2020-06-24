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Распространение нового коронавируса
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На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 32 тысячи
Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:07
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, филиппины, в мире

На Филиппинах число случаев COVID-19 превысило 32 тысячи

13:07 24.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 на Филиппинах превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
За сутки было зарегистрировано 470 новых случая заражения, общее число зараженных составляет 32 295. Число летальных исходов возросло за 24 часа на 18, общее число жертв составляет 1204. В общей сложности с начала эпидемии излечились 8656 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗФилиппиныВ мире
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