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В Иране число жертв коронавируса достигло почти десяти тысяч
Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 133 человек приблизилось к 10 тысячам, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:10
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коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, иран, в мире

В Иране число жертв коронавируса достигло почти десяти тысяч

13:05 24.06.2020 (обновлено: 13:10 24.06.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИран
Иран
© РИА Новости / Антон Быстров
Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 24 июн – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Иране после гибели еще 133 человек приблизилось к 10 тысячам, сообщила представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2531 новый случай заражения коронавирусом, скончались 133 человека, что стало антирекордом за 2,5 месяца (последний раз подобный показатель был зафиксирован 7 апреля).
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 212 501, жертв – 9996. При этом на данный момент выздоровели не менее 172 096 человек.
В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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