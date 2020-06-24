В Тамбовской области среди новых заболевших COVID-19 есть трое детей

"Из них: 13 мужчин, 28 женщин, 3 детей (девочка 10 лет, мальчики 3, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.