В Тамбовской области среди новых заболевших COVID-19 есть трое детей

ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Двое мальчиков и девочка школьного возраста оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4457, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
"Из них: 13 мужчин, 28 женщин, 3 детей (девочка 10 лет, мальчики 3, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Всего в области на данный момент 4457 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1568 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2503 человека, в том числе 1184 выписаны из стационара, 1319 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 20 человек.
На госпитализации сейчас находятся 509 человек, из них диагноз "пневмония" у 413 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3623 пациентов, из них подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 1425.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.