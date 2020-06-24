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В Тамбовской области среди новых заболевших COVID-19 есть трое детей
Двое мальчиков и девочка школьного возраста оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4457,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T13:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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тамбовская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тамбовская область, общество

В Тамбовской области среди новых заболевших COVID-19 есть трое детей

13:03 24.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Двое мальчиков и девочка школьного возраста оказались среди 44 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области, общее число больных возросло до 4457, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтверждено 44 новых случая COVID-19.
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"Из них: 13 мужчин, 28 женщин, 3 детей (девочка 10 лет, мальчики 3, 17 лет). Возраст взрослых от 21 до 86 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.
Всего в области на данный момент 4457 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 1568 - без клинических проявлений.
Выздоровели 2503 человека, в том числе 1184 выписаны из стационара, 1319 сняты с амбулаторного наблюдения на дому. Умерли 20 человек.
На госпитализации сейчас находятся 509 человек, из них диагноз "пневмония" у 413 человек. На карантине на дому под медицинским наблюдением – 3623 пациентов, из них подтвержденных случаев коронавирусной инфекции - 1425.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская областьОбщество
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