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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573416320.html
В Палестине число случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи
Более 140 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее количество достигло 1517 случаев, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:36
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
палестина
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, воз, палестина, в мире

В Палестине число случаев COVID-19 превысило 1,5 тысячи

13:01 24.06.2020 (обновлено: 16:36 24.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГАЗА, 24 июн - РИА Новости. Более 140 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее количество достигло 1517 случаев, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"142 новых случая заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу, в том числе 112 в городе Хеврон. Общее количество составляет 1517 случаев", - заявила эль-Кела.
Министр подчеркнула, что 616 пациентов уже полностью выздоровели, а 869 пациентов находятся на карантине.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗПалестинаВ мире
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