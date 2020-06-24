https://ria.ru/20200624/1573416096.html
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы
Российский космонавт Олег Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, которая побывала с ним на Международной космической станции в 2018 году,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:59
2020-06-24T12:59
75 лет великой победы
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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https://ria.ru/20200624/1573396513.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег артемьев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука