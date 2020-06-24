Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573416096.html
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы
Российский космонавт Олег Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, которая побывала с ним на Международной космической станции в 2018 году,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:59
75 лет великой победы
олег артемьев
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415960_2:0:1156:649_1400x0_80_0_0_1048b16eb9c523c7cf120858f3d8375e.png
https://ria.ru/20200624/1573396513.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415960_2:0:1156:649_1400x0_80_0_0_1048b16eb9c523c7cf120858f3d8375e.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415960_197:0:1062:649_1400x0_80_0_0_d466c89b95ea8bdc182f919eec5e0a17.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573415960_305:0:954:649_1400x0_80_0_0_10e0365ebf8b35495056283d0743a79d.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег артемьев, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука

Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы

12:59 24.06.2020
1051
© Фото : Музей космонавтикиКосмонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, побывавшую на орбите
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, побывавшую на орбите
© Фото : Музей космонавтики
Космонавт Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, побывавшую на орбите
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российский космонавт Олег Артемьев передал Музею космонавтики копию Знамени Победы, которая побывала с ним на Международной космической станции в 2018 году, трансляция церемонии передачи шла в соцсетях музея.
Артемьев развернул это знамя во время своего второго полета на МКС вместе с другим российским космонавтом Антоном Шкаплеровым 9 мая 2018 года. На знамени стоят подписи обоих космонавтов, печати станции, дата акции и дата, когда знамя прилетело на станцию.
Космонавт рассказал, что членам экипажа разрешается взять на станцию не более одного килограмма личных вещей. Но такой важный груз как знамя, которое, как оказалось, весит 150 граммов, Артемьеву позволили взять сверх нормы.
Международная космическая станция
Вчера, 02:0375 лет Великой Победы
Российские космонавты с борта МКС поблагодарили ветеранов войны
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
1520011
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыОлег АртемьевМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА Наука
Рекомендуем
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Свободы в Казани
"Роскосмос" снял с орбиты военный парад в Москве
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Председатель городской думы Тобольска Андрей Ходосевич на торжественном открытии Аллеи Героев Советского Союза. Стоп-кадр видео
Глава думы Тобольска в День памяти и скорби поздравил народ с праздником
Космическая обсерватория ГАММА-400
Киев и Рим отказались от участия в российском космическом проекте
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
В делегации президента Киргизии выявили коронавирус
Драка в Саратовской областной думе
Опубликовано видео драки депутатов Саратовской областной думы
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров: "Любой ростовский мальчик любит Сочи"
Президент Армении Армен Саркисян
Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса
Каракас поблагодарил Москву за помощь в налаживании внутреннего диалога
Автомобили скорой медицинской помощи
Врач оценила состояние детей, найденных в московской квартире
Танк Т-34 во время Парада Победы в Севастополе
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
Генетик о происхождении COVID-19, лечении рака и (без)опасности ГМО
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова отреагировала на оскорбления журналиста Габунии в адрес Путина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
Лента новостейМолния