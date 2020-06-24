https://ria.ru/20200624/1573415964.html
Источник: брат ребенка, найденного в бетоне в Астрахани, знал об убийстве
Брат ребенка, найденного залитым в бетон в Астрахани, знал об убийстве, однако молчал об этом больше трех месяцев, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:56
2020-06-24T12:56
убийство мальчика в астраханской области
сергей морозов (политик)
астрахань
астраханская область
происшествия
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астрахань
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство мальчика в астраханской области, сергей морозов (политик), астрахань, астраханская область, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина.
Брат ребенка, найденного залитым в бетон в Астрахани
, знал об убийстве, однако молчал об этом больше трех месяцев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего мальчика, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка арестовали.
По информации источника, правоохранители узнали о том, где находится тело ребенка, после очередного опроса его старшего брата в СК. "Брат ребенка знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса", - сказал собеседник агентства.
Степень его участия в преступлении пока устанавливается.
Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка – Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова
дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.
Кроме того, в конце 2017 года Морозова, являясь членом "Справедливой России" предложила свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2018 года. Депутат областной думы, член совета регионального отделения "Справедливой России" Хамзат Даудов заявлял РИА Новости, что Морозова вышла из партии в 2019 году, когда однопартийцы не подержали ее кандидатуру для выдвижения на выборы губернатора.