Источник: брат ребенка, найденного в бетоне в Астрахани, знал об убийстве

Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату

Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату

© Фото : СУСК РФ по Астраханской области Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Брат ребенка, найденного залитым в бетон в Брат ребенка, найденного залитым в бетон в Астрахани , знал об убийстве, однако молчал об этом больше трех месяцев, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Правоохранители 19 июня обнаружили тело 12-летнего мальчика, залитое бетоном под полом дома, который принадлежит его старшему брату. По версии следствия, мальчик ушел из дома 4 марта и вернулся под утро следующего дня. Во время ссоры мать ударила его гантелей, и ребенок умер, считает СК. При этом его семья пыталась запутать следствие, сообщая, что они видели его около дома, а также узнали на камерах видеонаблюдения. Мать ребенка арестовали.

По информации источника, правоохранители узнали о том, где находится тело ребенка, после очередного опроса его старшего брата в СК. "Брат ребенка знал об убийстве, но молчал об этом больше трех месяцев, пока информация не вскрылась в ходе его очередного опроса", - сказал собеседник агентства.

Степень его участия в преступлении пока устанавливается.

Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, подозреваемая в убийстве ребенка – Галина Морозова - известный в регионе политический деятель. Согласно данным областного избиркома, Морозова дважды, в 2016 и 2017 годах, баллотировалась в депутаты региональной думы, а в 2019 году – на пост губернатора Астраханской области.