https://ria.ru/20200624/1573415764.html
Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:51
2020-06-24T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
общество
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Сергей Смирнов
То что идёт на убыль это понятно, на графиках это особенно заметно, но расслабляться всё равно ещё нельзя. К тому же всё ещё возможны всплески инфекции в регионах. А так в общем и целом вполне достойно справились с пиком первой волны, гораздно лучше чем Евросоюз и США.
44
Нина Григорьева
Какой управляемый вирус! Чем ближе к голосованию, тем его меньше становится)... Ну и что, что во многих регионах число заболевших прибавляется...ну по....что во многих регионах до сих пор, введены ограничения... Голосование, однако, а вирус подождёт... Те более, что сам же Путин предсказал возобновление этой заразы. Разве может разваленная медицина реально бороться с вирусом, если нет в достатке даже спец. одежды
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12
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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