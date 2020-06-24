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Распространение нового коронавируса
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Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России
Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
москва
общество
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То что идёт на убыль это понятно, на графиках это особенно заметно, но расслабляться всё равно ещё нельзя. К тому же всё ещё возможны всплески инфекции в регионах. А так в общем и целом вполне достойно справились с пиком первой волны, гораздно лучше чем Евросоюз и США.
44
Какой управляемый вирус! Чем ближе к голосованию, тем его меньше становится)... Ну и что, что во многих регионах число заболевших прибавляется...ну по....что во многих регионах до сих пор, введены ограничения... Голосование, однако, а вирус подождёт... Те более, что сам же Путин предсказал возобновление этой заразы. Разве может разваленная медицина реально бороться с вирусом, если нет в достатке даже спец. одежды
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571386338_0:108:1564:988_1400x0_80_0_0_d1e986ab746424fe78d529180c160ef9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, москва, общество

Мурашко заявил об убыли заболеваемости COVID-19 в России

12:51 24.06.2020
36505
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всплеск заболеваемости коронавирусом в России уже идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, есть 4 субъекта РФ, уровень заболеваемости в которых еще остаётся высоким, сообщил журналистам глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"Всплеск в России уже идет на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть еще нет. У нас 4 основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости", - заявил Мурашко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
То что идёт на убыль это понятно, на графиках это особенно заметно, но расслабляться всё равно ещё нельзя. К тому же всё ещё возможны всплески инфекции в регионах. А так в общем и целом вполне достойно справились с пиком первой волны, гораздно лучше чем Евросоюз и США.
24 июня, 13:15
СССергей Смирнов
21830012
Какой управляемый вирус! Чем ближе к голосованию, тем его меньше становится)... Ну и что, что во многих регионах число заболевших прибавляется...ну по....что во многих регионах до сих пор, введены ограничения... Голосование, однако, а вирус подождёт... Те более, что сам же Путин предсказал возобновление этой заразы. Разве может разваленная медицина реально бороться с вирусом, если нет в достатке даже спец. одежды
24 июня, 15:01
Нина Григорьева
1610035
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