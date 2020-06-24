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Распространение нового коронавируса
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В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19
Уровень популяционного иммунитета против COVID-19 в Москве растет, это позволяет снижать заболеваемость, возможность нового всплеска заболеваемости в целом в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:49
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, москва, общество

В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19

12:49 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уровень популяционного иммунитета против COVID-19 в Москве растет, это позволяет снижать заболеваемость, возможность нового всплеска заболеваемости в целом в мире будет зависеть от иммунитета и интенсивности распространения вируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"В мире все будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет", - заявил Мурашко журналистам в ответ на вопрос о том, возможен ли новый всплеск заболеваемости в мире и в России.
"Поэтому сейчас есть ряд карантинных мер, которые ограничивают. Но мы видим, что в Москве уровень популяционного иммунитета растет, и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать", - подчеркнул глава Минздрава.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМоскваОбщество
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