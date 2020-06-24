В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19

"В мире все будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдет", - заявил Мурашко журналистам в ответ на вопрос о том, возможен ли новый всплеск заболеваемости в мире и в России.

"Поэтому сейчас есть ряд карантинных мер, которые ограничивают. Но мы видим, что в Москве уровень популяционного иммунитета растет, и это, соответственно, позволяет снижать заболеваемость. Но нужно помнить, что те, кто не переболел, все-таки должны меры предосторожности соблюдать", - подчеркнул глава Минздрава.