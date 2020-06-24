В Калининграде в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек

"Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота, а также представители других силовых ведомств региона - ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН и также Росгвардии России — около 1,5 тысячи человек", - сообщили в пресс-службе.