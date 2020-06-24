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В Калининграде в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
Около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника, стоящая на вооружении флота,... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T16:35
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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т-72б3, парад победы, балтийский флот вмф россии, с-400 «триумф», т-34, калининградская область, калининград, общество

В Калининграде в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек

12:47 24.06.2020 (обновлено: 16:35 24.06.2020)
554
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМногоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника, стоящая на вооружении флота, приняли участие в параде Победы на главной площади Калининграда, сообщила пресс-служба Балтфлота.
Командовал военным парадом заместитель командующего Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Елисеев, принимал парад командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.
"Торжественным маршем по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского флота, моряков-балтийцев, военнослужащих воинских частей и соединений армейского корпуса и морской авиации Балтийского флота, а также представители других силовых ведомств региона - ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального УФСИН и также Росгвардии России — около 1,5 тысячи человек", - сообщили в пресс-службе.
Во главе механизированной колонны, состоящей из 75 единиц военной техники, по площади Победы своим ходом прошел легендарный танк Т-34. Военная техника была представлена танками Т-72Б3, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь - С1", тактическими ракетными комплексами "Искандер", противокорабельными береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион", реактивными системами залпового огня "Град" и "Смерч" и другими.
Церемония перезахоронения останков советских воинов, павших при взятии Фишхаузена, в Приморске
22 июня, 17:1875 лет Великой Победы
Под Калининградом перезахоронили останки бойцов, погибших в 1945 году
После наземного парада над Калининградом в едином воздушном строю пролетели 20 самолетов и вертолетов. Высота полета составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час. Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области: Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.
На Балтфлоте отметили, что при подготовке к проведению парада военнослужащие дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания. Все участники парада находились под наблюдением военных медиков и прошли тестирование на наличие коронавируса, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими были исключены.
Ветеран Великой Отечественной войны на трибуне во время военного парада в честь 75-летия Победы
Вчера, 12:3575 лет Великой Победы
Ветераны высоко оценили парад Победы на Красной площади
Как рассказали в пресс-службе Балтфлота, в 22:00 (23:00 мск) в Калининграде военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота дадут праздничный салют из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3, которые участвовали в Восточно-Прусской наступательной операции и штурме города-крепости Кёнигсберг в начале апреля 1945 года.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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75 лет Великой ПобедыТ-72Б3Парад ПобедыБалтийский флот ВМФ РоссииС-400 «Триумф»Т-34Калининградская областьКалининградОбщество
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Заголовок открываемого материала
01:53На Камчатке нашли вещи людей, пропавших 12 дней назад при крушения катера
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
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