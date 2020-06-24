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Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19
Клинические испытания вакцины от коронавируса в России идут в штатном режиме, сроки появления вакцины объявят после того, как они закончатся, сообщил глава... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19

12:45 24.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Клинические испытания вакцины от коронавируса в России идут в штатном режиме, сроки появления вакцины объявят после того, как они закончатся, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Ничего не ускорилось. Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось", - сказал Мурашко журналистам в ответ на вопрос о том, как удалось ускорить процесс разработки вакцины от COVID.
При этом он не назвал возможные сроки появления вакцины. "Когда закончатся испытания, мы все скажем", - отметил министр.
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