В Астраханской области откроют фитнес-центры и летние кафе

"С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля – гостиницы и турбазы для граждан из других регионов", - говорится в сообщении. Кроме того, отменяется двухнедельная самоизоляция для всех, приезжающих из других регионов страны.