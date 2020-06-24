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В Астраханской области откроют фитнес-центры и летние кафе
Ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, отменяется в Астраханской области с 25 июня, в частности, возобновят работу фитнес-центры и летние кафе, сообщает РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, астраханская область, общество

В Астраханской области откроют фитнес-центры и летние кафе

12:42 24.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетители фитнес-клуба
Посетители фитнес-клуба
© РИА Новости / Антон Денисов
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Посетители фитнес-клуба. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, отменяется в Астраханской области с 25 июня, в частности, возобновят работу фитнес-центры и летние кафе, сообщает управление администрации губернатора региона.
"С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля – гостиницы и турбазы для граждан из других регионов", - говорится в сообщении. Кроме того, отменяется двухнедельная самоизоляция для всех, приезжающих из других регионов страны.
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В рамках снятия ограничений станет возможно проведение вступительных испытаний и подача документов в вузы и сузы в очной форме. Учреждения дополнительного образования смогут организовать досуг для детей в очной или заочной форме, но при этом групповые занятия пока проводить нельзя.
Кроме того, изменяется статус самоизоляции для граждан старше 65 лет с обязательного на рекомендательный.
По данным на 24 июня, в Астраханской области зарегистрировано 3307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 32 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 2203 человека, умерли 29.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Астраханская областьОбщество
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