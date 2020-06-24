В Астраханской области откроют фитнес-центры и летние кафе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, отменяется в Астраханской области с 25 июня, в частности, возобновят работу фитнес-центры и летние кафе, сообщает управление администрации губернатора региона.
"С 25 июня в Астраханской области откроются летние площадки кафе и фитнес-центры. А с 1 июля – гостиницы и турбазы для граждан из других регионов", - говорится в сообщении. Кроме того, отменяется двухнедельная самоизоляция для всех, приезжающих из других регионов страны.
В рамках снятия ограничений станет возможно проведение вступительных испытаний и подача документов в вузы и сузы в очной форме. Учреждения дополнительного образования смогут организовать досуг для детей в очной или заочной форме, но при этом групповые занятия пока проводить нельзя.
Кроме того, изменяется статус самоизоляции для граждан старше 65 лет с обязательного на рекомендательный.
По данным на 24 июня, в Астраханской области зарегистрировано 3307 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 32 - за минувшие сутки. За весь период эпидемии выздоровели 2203 человека, умерли 29.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.