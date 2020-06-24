На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог

"В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами", - говорится в сообщении на сайте МВД.