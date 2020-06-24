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На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог
Более 100 километров дорог и 90 мостов были разрушены в Ивано-Франковской области Украины, которая охвачена наводнением, вызванным обильными дождями, сообщила в РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:43
происшествия
денис шмыгаль
николай чечеткин
арсен аваков
мвд украины
ивано-франковская область
украина
в мире
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ивано-франковская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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происшествия, денис шмыгаль, николай чечеткин, арсен аваков, мвд украины, ивано-франковская область, украина, в мире

На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог

12:43 24.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗагрязнение воздуха в Киеве
Загрязнение воздуха в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Более 100 километров дорог и 90 мостов были разрушены в Ивано-Франковской области Украины, которая охвачена наводнением, вызванным обильными дождями, сообщила в среду пресс-служба МВД страны.
В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях Украины. Также интенсивные осадки затронули Львовскую и Закарпатскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли уже три человека, еще один пропал без вести.
"В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждено 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами", - говорится в сообщении на сайте МВД.
Сейчас украинские спасатели налаживают доступ к пострадавшим людям, нуждающимся в помощи.
"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием", - прокомментировал ситуацию глава МВД Арсен Аваков.
Подольский район в Киеве
Вчера, 10:43
МВД Украины направит авиацию в охваченные наводнениями регионы
В среду премьер Украины Денис Шмыгаль, глава МВД Арсен Аваков, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и командующий Нацгвардии Николай Балан экстренно вылетели в Ивано-Франковскую область для решения вопросов преодоления последствий непогоды. Создан оперативный штаб во главе с Денисом Шмыгалем.
Для преодоления последствий стихии власти Украины направили в пострадавшие регионы авиацию и военных.
Машина скорой помощи
Вчера, 08:25
На Украине из-за непогоды погибли три человека
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ПроисшествияДенис ШмыгальНиколай ЧечеткинАрсен АваковМВД УкраиныИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
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