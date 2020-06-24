Жители Ростовской области бесплатно сдадут тест на антитела к COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Жители пяти городов Ростовской области смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу, тестирование проводится для оценки популяционного иммунитета на COVID-19, сообщает правительство региона.

"С 25 июня по 1 июля 2020 года жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.

Обследование будет проводиться среди здоровых детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.

Всем желающим принять участие в тестировании необходимо будет пройти анкетирование с согласием на обработку персональных данных. Запись на тестирование будет проводиться в электронном виде. Если анкетируемый соответствует критериям включения для проведения обследования, он получит на электронную почту регистрационный номер ID и приглашение сдать кровь на анализ.

Информацию о заполнении анкеты и исследовании можно уточнить по телефонам горячей линии: 89897128942, 89895384239, 89888964163 и по электронной почте: info@antiplague.ru

По данным на 24 июня, в области зарегистрировано 8950 заболевших коронавирусом, из них 135 - за последние сутки. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 4651 человек, умерли 97.