https://ria.ru/20200624/1573414717.html
Жители Ростовской области бесплатно сдадут тест на антитела к COVID-19
Жители пяти городов Ростовской области смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу, тестирование проводится для оценки популяционного иммунитета на РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:39
2020-06-24T12:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ростовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Жители пяти городов Ростовской области смогут пройти бесплатный тест на антитела к коронавирусу, тестирование проводится для оценки популяционного иммунитета на COVID-19, сообщает правительство региона.
"С 25 июня по 1 июля 2020 года жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога смогут пройти бесплатное тестирование на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
Обследование будет проводиться среди здоровых детей и взрослых вне зависимости от наличия или отсутствия перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.
Всем желающим принять участие в тестировании необходимо будет пройти анкетирование с согласием на обработку персональных данных. Запись на тестирование будет проводиться в электронном виде. Если анкетируемый соответствует критериям включения для проведения обследования, он получит на электронную почту регистрационный номер ID и приглашение сдать кровь на анализ.
Информацию о заполнении анкеты и исследовании можно уточнить по телефонам горячей линии: 89897128942, 89895384239, 89888964163 и по электронной почте: info@antiplague.ru
По данным на 24 июня, в области зарегистрировано 8950 заболевших коронавирусом, из них 135 - за последние сутки. За весь период эпидемии в регионе выздоровели 4651 человек, умерли 97.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.