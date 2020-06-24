В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19

Без прицела на универсальность. Мурашко рассказал о препаратах от COVID

Без прицела на универсальность. Мурашко рассказал о препаратах от COVID

Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.