В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, всего умерли 79 человек, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 79", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области зарегистрирован 181 новый случай COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Заречного, Верхней Пышмы, Дегтярска, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивдельского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Невьянского городского округа, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского, Режевского, Североуральского, Серовского, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зарегистрировано 11 492 случая коронавирусной инфекции, уточняет штаб.
Состояние 124 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 617. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписано 278 человек. Всего уральские врачи вылечили 6250 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.