https://ria.ru/20200624/1573414252.html
Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" прокомментировал фото нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина, который приобрел... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:31
2020-06-24T14:46
россия
шоу-бизнес
александр кокорин
иван ургант
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https://rsport.ria.ru/20200612/1572869501.html
https://ria.ru/20200617/1573035006.html
Александр Галкин
Отвратительный персонаж этот кокорин
47
v.p.neznamov
У любого парвеню и без коронавируса традиционно возникает умопомрачение, которое, к сожалению, не лечится.
21
6
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, шоу-бизнес, александр кокорин, иван ургант
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Телеведущий Иван Ургант
в эфире программы "Вечерний Ургант"
прокомментировал фото нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина
, который приобрел защитную маску из крокодиловой кожи стоимостью около 30 тысяч рублей.
"Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов", — отметил ведущий, добавив, что спортсмен мог просто приделать лямки к своим мокасинам.
Соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что хочет выступить в защиту футболиста.
"Поздно, надо было раньше говорить в защиту Саши", — пошутил Ургант.
Хрусталев все же добавил, что Кокорин пользуется масками правильно и меняет их каждые два часа.
Ведущие также обсудили новость о том, что камеры в Москве начали распознавать лица людей в масках.
"Если вдруг вы собрались драться в кафе, вам не поможет даже маска из крокодила", — отметил Ургант.
Фотографию в крокодиловой маске Кокорин опубликовал в начале недели
. Изделие изготовлено в элитном ателье и стоит около 30 тысяч рублей.