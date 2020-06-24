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Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" прокомментировал фото нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина, который приобрел... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:46
россия
шоу-бизнес
александр кокорин
иван ургант
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Отвратительный персонаж этот кокорин
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У любого парвеню и без коронавируса традиционно возникает умопомрачение, которое, к сожалению, не лечится.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес, александр кокорин, иван ургант

Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске

12:31 24.06.2020 (обновлено: 14:46 24.06.2020)
39847
© Фото : InstagramАлександр Кокорин в защитной маске из крокодиловой кожи
Александр Кокорин в защитной маске из крокодиловой кожи
© Фото : Instagram
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире программы "Вечерний Ургант" прокомментировал фото нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина, который приобрел защитную маску из крокодиловой кожи стоимостью около 30 тысяч рублей.
"Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов", — отметил ведущий, добавив, что спортсмен мог просто приделать лямки к своим мокасинам.
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Соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что хочет выступить в защиту футболиста.
"Поздно, надо было раньше говорить в защиту Саши", — пошутил Ургант.
Хрусталев все же добавил, что Кокорин пользуется масками правильно и меняет их каждые два часа.
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Ведущие также обсудили новость о том, что камеры в Москве начали распознавать лица людей в масках.

"Если вдруг вы собрались драться в кафе, вам не поможет даже маска из крокодила", — отметил Ургант.

Фотографию в крокодиловой маске Кокорин опубликовал в начале недели. Изделие изготовлено в элитном ателье и стоит около 30 тысяч рублей.
4112643837
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РоссияШоу-бизнесАлександр КокоринИван Ургант
Популярные комментарии
Отвратительный персонаж этот кокорин
24 июня, 12:52
АГАлександр Галкин
4410002
У любого парвеню и без коронавируса традиционно возникает умопомрачение, которое, к сожалению, не лечится.
24 июня, 12:36
vv.p.neznamov
1902000
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