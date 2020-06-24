Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске

Александр Кокорин в защитной маске из крокодиловой кожи

"Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов", — отметил ведущий, добавив, что спортсмен мог просто приделать лямки к своим мокасинам.

Соведущий Дмитрий Хрусталев заявил, что хочет выступить в защиту футболиста.

"Поздно, надо было раньше говорить в защиту Саши", — пошутил Ургант.

Хрусталев все же добавил, что Кокорин пользуется масками правильно и меняет их каждые два часа.

Ведущие также обсудили новость о том, что камеры в Москве начали распознавать лица людей в масках.

"Если вдруг вы собрались драться в кафе, вам не поможет даже маска из крокодила", — отметил Ургант.