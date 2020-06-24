Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573414216.html
В Ингушетии рассказали о ситуации с COVID-19
Более 82% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика ингушетия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://ria.ru/20200612/1572852941.html
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:141:2543:2048_1400x0_80_0_0_61729e81aeefb6ad40b5a923b18cfaee.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_25:0:2073:2048_1400x0_80_0_0_1523b609f8344cb277a49eeaa0394ce3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика ингушетия, общество

В Ингушетии рассказали о ситуации с COVID-19

12:30 24.06.2020
169
© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Более 82% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии скончались 67 пациентов с коронавирусом, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 2889 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 29. Выздоровели всего 2373 пациента", - говорится в сообщении.
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
12 июня, 13:37Распространение нового коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 267 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 104, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая одного человека, подключенного к аппарату ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 6837 человек, остаются под наблюдением 466 человек, в том числе 199 – в условиях самоизоляции на дому.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
Рекомендуем
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19
Военнослужащие на параде Победы в Самаре
В Самаре прошел военный парад в честь 75-летия Победы
Водитель машины скорой помощи
В Свердловской области умерли четыре пациента с COVID-19
Прохожие на Тверской улице в Москве
В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19
Александр Кокорин в защитной маске из крокодиловой кожи
Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске
Завоз гуманитарного медицинского груза
Украина получила от КНР очередную партию гуманитарной помощи
Люди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
В Москве открыто движение транспорта по Тверской улице
Медик у машины скорой помощи
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48
Служащие Росгвардии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Росгвардию на параде в Москве представила дивизия имени Дзержинского
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В ВС Украины зафиксировали восемь случаев COVID-19
Военные корабли в бухте Севастополя
Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Воронежской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 33
Американская скорая помощь. Архивное фото
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония.
В Токио выявили 55 новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
Лента новостейМолния