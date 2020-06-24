Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573414175.html
Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи с выявленными в его делегации случаями COVID-19, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сооронбай жээнбеков
воз
москва
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_0:102:3021:1801_1400x0_80_0_0_445df9c4116242de6dde975198a6f716.jpg
https://ria.ru/20200624/1573400125.html
москва
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_0:102:3021:1801_1400x0_80_0_0_445df9c4116242de6dde975198a6f716.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_97fa0a359614f5dae00aa30a9b38ca1b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565280081_494:0:2542:2048_1400x0_80_0_0_4d46cd97dbec5bbc420d15b27bb91a87.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, сооронбай жээнбеков, воз, москва, киргизия, в мире

Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию

12:29 24.06.2020
2047
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Архивное фото
БИШКЕК, 24 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы уйдет на самоизоляцию в связи с выявленными в его делегации случаями COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
В среду киргизский лидер не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов киргизской делегации выявили COVID-19. Как сообщалось ранее, согласно алгоритму президент, члены делегации и сопровождающие лица по прилету в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны обнаружен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В его пресс-службе отметили, что в данном случае участие киргизского лидера в параде "было бы оценено как безответственный шаг по отношению к тем, кто принимает участие в мероприятиях".
"Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат, — 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня", - подчеркнули в пресс-службе.
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Вчера, 07:33Распространение нового коронавируса
В Киргизии выявили рекордные 207 случаев заражения коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
682704
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сооронбай ЖээнбековВОЗМоскваКиргизияВ мире
Рекомендуем
Александр Кокорин в защитной маске из крокодиловой кожи
Ургант высмеял Кокорина в крокодиловой маске
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины
Завоз гуманитарного медицинского груза
Украина получила от КНР очередную партию гуманитарной помощи
Загрязнение воздуха в Киеве
На Украине из-за наводнения разрушены более ста километров дорог
Прохожие на Тверской улице в Москве
В Москве отметили рост уровня популяционного иммунитета к COVID-19
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Военные корабли в бухте Севастополя
Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России
Председатель жюри премии имени Луиджи де Лаурентиса за лучший дебют, кинорежиссер и сценарист Эмир Кустурица на красной дорожке церемонии открытия 76-го Венецианского международного кинофестиваля
Кустурица рассказал о впечатлениях от визита в Москву
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Боевые машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Курганец-25 время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Делегация Киргизии покинула Москву после обнаружения коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Кремль опроверг информацию об отъезде Лукашенко сразу после парада
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Источник: брат ребенка, найденного в бетоне в Астрахани, знал об убийстве
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Мурашко оценил ход испытаний вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
Лента новостейМолния