Росгвардию на параде в Москве представила дивизия имени Дзержинского

"Торжественным маршем прошел 421 человек, военнослужащие соединения. В составе парадного расчета три командные, три знаменные группы, в том числе одна — для исторических знамен, две парадные роты по 200 человек, вооруженных автоматами АК-200", - уточнили в ведомстве.