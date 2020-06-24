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Украина получила от КНР очередную партию гуманитарной помощи
Самолет Ил-76 Воздушных сил ВС Украины доставил в Киев из Китая очередную партию гуманитарной помощи для противодействия коронавирусной инфекции, сообщила в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:20
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/12/1570227130_0:89:1734:1064_1400x0_80_0_0_80ed4b69ead8e7ac1e28b491288e912a.jpg
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вооруженные силы украины, ил-76, воз, министерство обороны украины, китай, киев, украина, в мире

Украина получила от КНР очередную партию гуманитарной помощи

12:20 24.06.2020
256
© Фото : предоставлено офисом МККК в ЛуганскеЗавоз гуманитарного медицинского груза
Завоз гуманитарного медицинского груза
© Фото : предоставлено офисом МККК в Луганске
Завоз гуманитарного медицинского груза. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Самолет Ил-76 Воздушных сил ВС Украины доставил в Киев из Китая очередную партию гуманитарной помощи для противодействия коронавирусной инфекции, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны Украины.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 940 человек и 16 скончались.
"На военный аэропорт в Борисполе прибыл самолет Вооруженных сил Украины с гуманитарным грузом из Китайской Народной Республики по противодействию распространению COVID-19"", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.
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Уточняется, что груз содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинских респираторов, защитных костюмов, очков, экранов и перчаток, инфракрасных термометров, тестовых систем для выявления COVID-19, дезинфекторов и антисептиков. В составе помощи также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких.
Все полученные средства будут направлены государственным больницам Киева и другим регионам, а также высшим учебным заведениям, Красному Кресту и другим организациям, добавили в ведомстве.
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По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВооруженные силы УкраиныИл-76ВОЗМинистерство обороны УкраиныКитайКиевУкраинаВ мире
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