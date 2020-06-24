Украина получила от КНР очередную партию гуманитарной помощи

Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 940 человек и 16 скончались.

"На военный аэропорт в Борисполе прибыл самолет Вооруженных сил Украины с гуманитарным грузом из Китайской Народной Республики по противодействию распространению COVID-19"", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Уточняется, что груз содержит более 1 миллиона защитных масок, медицинских респираторов, защитных костюмов, очков, экранов и перчаток, инфракрасных термометров, тестовых систем для выявления COVID-19, дезинфекторов и антисептиков. В составе помощи также доставлены десять аппаратов искусственной вентиляции легких.

Все полученные средства будут направлены государственным больницам Киева и другим регионам, а также высшим учебным заведениям, Красному Кресту и другим организациям, добавили в ведомстве.

По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.