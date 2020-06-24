Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России

Так, заместитель министра иностранных дел Украинызаявил, чтоякобы должна Киеву несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, увидел в заявлении Боднара "тягу украинской власти к наживе". "Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо, уже заканчиваются, вот они и изощряются", — сказал он.