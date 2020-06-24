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Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России
Политолог Андрей Окара прокомментировал долг, выставленный украинскими властями России за базирование Черноморского флота в Крыму. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:27
василий боднар
ситуация на украине
черноморский флот вмф россии
москва
севастополь
киев
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573392971.html
Да-да, помнится все боты кукарекали что и украинцы должны нам за газ милиларды, а потом бац суд, и в итоге уже газпром должен украине миллиарды. Круто? Газпром только в этом году уже взял долга на 4,5 млрд долларов. Отличная такая компания торговать ресурсами в убыток, но не в убыток заработкам руководству компании.
59
Новые возможные претензии Киева к Москве лишь подтверждают, что надуманные поборы и воровство чужой собственности являются родовыми признаками украинской незалежности.
31
7
москва
севастополь
киев
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155694/48/1556944848_134:0:3775:2048_1400x0_80_0_0_7f701646d5f3e5d192f47eb6f3e5e99c.jpg
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РИА Новости
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василий боднар, ситуация на украине, черноморский флот вмф россии, москва, севастополь, киев, в мире

Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России

12:17 24.06.2020 (обновлено: 14:27 24.06.2020)
22639
© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Политолог Андрей Окара прокомментировал долг, выставленный украинскими властями России за базирование Черноморского флота в Крыму.
Так, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.
По словам Окары, Киев вспомнил о "долге", чтобы найти причину для очередной претензии.

"Деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота, были небольшими в сравнении с мировой практикой", — сказал эксперт изданию Ura.ru.

Он допустил, что дело может дойти до международного суда, однако, по его мнению, шансы Украины выиграть в таком споре крайне малы.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
23 июня, 22:37
Пушков ответил на требования Украины выплатить сотни миллионов долларов
При этом Окара напомнил, что в 2014 году Киев в одностороннем порядке вышел из соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.
Заявление Боднара прокомментировали и российские политики. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала претензии Киева смешными. По ее мнению, украинские власти выдвигают их, чтобы "продемонстрировать что-то" западным кураторам.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, увидел в заявлении Боднара "тягу украинской власти к наживе". "Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо, уже заканчиваются, вот они и изощряются", — сказал он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
23 июня, 21:54
Захарова ответила на заявление Киева о "многомиллионных долгах"
861386054
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Василий БоднарСитуация на УкраинеЧерноморский флот ВМФ РоссииМоскваСевастопольКиевВ мире
Популярные комментарии
Да-да, помнится все боты кукарекали что и украинцы должны нам за газ милиларды, а потом бац суд, и в итоге уже газпром должен украине миллиарды. Круто? Газпром только в этом году уже взял долга на 4,5 млрд долларов. Отличная такая компания торговать ресурсами в убыток, но не в убыток заработкам руководству компании.
24 июня, 12:22
Владимир Врун-гель
15001142
Новые возможные претензии Киева к Москве лишь подтверждают, что надуманные поборы и воровство чужой собственности являются родовыми признаками украинской незалежности.
24 июня, 13:07
vv.p.neznamov
3000001
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