Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Политолог Андрей Окара прокомментировал долг, выставленный украинскими властями России за базирование Черноморского флота в Крыму.
Так, заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Москва якобы должна Киеву несколько сотен миллионов долларов, которые не выплачивались после воссоединения полуострова с Россией.
По словам Окары, Киев вспомнил о "долге", чтобы найти причину для очередной претензии.
"Деньги, которые платила Москва Киеву за базирование флота, были небольшими в сравнении с мировой практикой", — сказал эксперт изданию Ura.ru.
Он допустил, что дело может дойти до международного суда, однако, по его мнению, шансы Украины выиграть в таком споре крайне малы.
При этом Окара напомнил, что в 2014 году Киев в одностороннем порядке вышел из соглашения о базировании Черноморского флота в Севастополе.
Заявление Боднара прокомментировали и российские политики. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвала претензии Киева смешными. По ее мнению, украинские власти выдвигают их, чтобы "продемонстрировать что-то" западным кураторам.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, увидел в заявлении Боднара "тягу украинской власти к наживе". "Видимо, выпрашивать кредиты у западных партнеров уже стыдно, так как доверия нет, поэтому выдумывают различные абсурдные возможности и формы, чтобы на чем-то нажиться. Тридцать сребреников, которые им заплатили западные страны за предательство дружбы с Россией, видимо, уже заканчиваются, вот они и изощряются", — сказал он.