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В ВС Украины зафиксировали восемь случаев COVID-19
Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 145 человек, выздоровели 284, пять... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:16
распространение нового коронавируса
вооруженные силы украины
воз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вооруженные силы украины, воз, украина, в мире

В ВС Украины зафиксировали восемь случаев COVID-19

12:16 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 145 человек, выздоровели 284, пять человек скончались, сообщил в среду пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро среды в ВС Украины болеют 145 человек, всего за время пандемии выздоровели 284 человека, летальных случаев пять. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 407 человек.
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По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВооруженные силы УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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