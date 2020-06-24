В ВС Украины зафиксировали восемь случаев COVID-19

"За прошедшие сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В учреждениях здравоохранения находятся два человека… На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся шесть человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.