В параде Победы на Красной площади приняли участие 250 московских кадетов

"В системе образования Москвы много внимания уделяется патриотическому воспитанию. Все большую популярность набирают кадетские классы, ученики которых принимают участие в важных для всей страны мероприятиях. Так, наши кадеты уже в четвертый раз получили почетное право пройти по Красной Площади в составе парадного расчета. Ребята в очередной раз продемонстрировали первоклассную строевую подготовку, слаженность действий и настоящую силу духа. Для участия в торжественном марше были отобраны 250 кадет, они проходили строгий отбор и тренировались вместе с действующими военнослужащими", - прокомментировала вице-мэр.