В Симферополе и Керчи прошли парады Победы

"Благодаря мужеству и самоотверженности у нас сегодня есть наша страна, которую мы любим и которой гордимся – Россия. Уверен, что в дальнейшем наше поколение будет брать пример с наших ветеранов, и главный лозунг для нас: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет", - сказал Аксенов.