В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48

НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии , общее число умерших в республике выросло до 48, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончался один человек – женщина 1949 года рождения, жительница Нальчика", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 71 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 4656. Выздоровели за сутки 118 человек, всего выздоровевших в регионе - 2847.

В госпиталях находятся 1346 человек, из которых 59 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1371 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1895 человек, имевших контакты с зараженными людьми.