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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573412935.html
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48
Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 48, сообщает региональный оперативный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
кабардино-балкарская республика (кбр)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570989455_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4e561e1254bf8a5ee65af7f554774c33.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кабардино-балкарская республика (кбр), общество

В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48

12:03 24.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 48, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
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"За сутки скончался один человек – женщина 1949 года рождения, жительница Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 71 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 4656. Выздоровели за сутки 118 человек, всего выздоровевших в регионе - 2847.
В госпиталях находятся 1346 человек, из которых 59 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1371 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1895 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кабардино-Балкарская Республика (КБР)Общество
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