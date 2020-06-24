В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48

НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался за сутки в Кабардино-Балкарии, общее число умерших в республике выросло до 48, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 47 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончался один человек – женщина 1949 года рождения, жительница Нальчика", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлен 71 новый случай COVID-19, общее число заболевших составило 4656. Выздоровели за сутки 118 человек, всего выздоровевших в регионе - 2847.
В госпиталях находятся 1346 человек, из которых 59 – в реанимациях. Кроме того, амбулаторно лечится 1371 человек. Дома под медицинским наблюдением находятся 1895 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.