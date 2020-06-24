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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573412898.html
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 49 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек, сообщает министерство... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
индонезия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч

12:03 24.06.2020
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© AP Photo / Achmad IbrahimМедицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
© AP Photo / Achmad Ibrahim
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 49 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 49 009 человек, 2 573 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Отмечается, что после заражения выздоровели почти 20 тысяч человек, число выздоровевших составляет 19 658.
Днем ранее сообщалось о 47 896 зараженных в Индонезии. Суточный прирост составил 1 113, за последние 24 часа в Индонезии скончались еще 38 инфицированных.
Сейсмограф
23 июня, 11:14
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗИндонезияВ мире
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