В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч

По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 49 009 человек, 2 573 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Отмечается, что после заражения выздоровели почти 20 тысяч человек, число выздоровевших составляет 19 658.