В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

По данным властей на 24.06.2020, в крае зарегистрировано 8029 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 154 случая заболевания. Вылечили 3249 (+117 за сутки). Темп прироста за сутки – 2%.