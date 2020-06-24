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В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19
Шесть человек с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 99, сообщается на краевом... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:00
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, красноярский край

В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19

12:00 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Шесть человек с коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 99, сообщается на краевом портале ncov19.krskcit.ru.
По его данным, за сутки умерли шесть человек. Общее число летальных случаев составляет 99.
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По данным властей на 24.06.2020, в крае зарегистрировано 8029 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрированы 154 случая заболевания. Вылечили 3249 (+117 за сутки). Темп прироста за сутки – 2%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКрасноярский край
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