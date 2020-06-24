Власти Болгарии продлили режим ЧС до 15 июля

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Правительство Болгарии продлило до 15 июля действие режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации (ЧЭС), введенного из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает издание Sofia Globe со ссылкой на главу минздрава Кирила Ананиева.
Выступая после заседания правительства, на котором было принято такое решение, министр подчеркнул, что продление режима ЧЭС не означает, что в стране будут введены новые строгие ограничительные меры. По его словам, власти будут полагаться на те меры, которые действуют в стране сейчас. В понедельник в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 в стране власти распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях. Кроме того, в стране действует карантин для людей, прибывающих в Болгарию из определенных стран.
В середине мая правительство Болгарии объявило в стране режим ЧЭС, он пришел на смену действовавшему с 13 марта режиму чрезвычайного положения и должен был действовать в Болгарии с 14 мая по 14 июня. В начале июня премьер-министр Бойко Борисов заявил, что режим ЧЭС и связанные с ним меры будут полностью отменены 15 июня, однако впоследствии режим был оставлен в силе до конца месяца.
По последним данным, в Болгарии зафиксировано в общей сложности 4 114 случаев коронавирусной инфекции, скончались 208 заболевших, выздоровели более 2,2 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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