Власти Болгарии продлили режим ЧС до 15 июля

Выступая после заседания правительства, на котором было принято такое решение, министр подчеркнул, что продление режима ЧЭС не означает, что в стране будут введены новые строгие ограничительные меры. По его словам, власти будут полагаться на те меры, которые действуют в стране сейчас. В понедельник в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19 в стране власти распорядились повторно ввести режим обязательного ношения защитных масок в закрытых общественных помещениях. Кроме того, в стране действует карантин для людей, прибывающих в Болгарию из определенных стран.