В Калининградской области 40 человек выздоровели от COVID-19

"За последние сутки в области подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 40 калининградцев. Среди подтверждённых случаев один выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, семь заболевших выявлены на фоне клинических симптомов", - сказали в штабе.