В Калининградской области 40 человек выздоровели от COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Выздоровевших после коронавируса в Калининградской области за последние сутки зафиксировано в пять раз больше, чем заразившихся, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 40 калининградцев. Среди подтверждённых случаев один выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, семь заболевших выявлены на фоне клинических симптомов", - сказали в штабе.
Всего на 24 июня на COVID-19 обследовано 82,3 тысячи человек. Выявлено 2356 случаев заражения, из них 1340 человек выздоровели, скончались 38. Остаются под медицинским наблюдением 4201 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.