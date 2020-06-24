Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573412628.html
В Калининградской области 40 человек выздоровели от COVID-19
Выздоровевших после коронавируса в Калининградской области за последние сутки зафиксировано в пять раз больше, чем заразившихся, сообщили журналистам в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_a897c658550b5fc8be24223b92de7fa6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_404:0:1844:1080_1400x0_80_0_0_1df1f829b7d098dfb0954602bf610bff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_584:0:1664:1080_1400x0_80_0_0_0db8fa2469727d63d0e2377a32b7ea02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, калининградская область, общество

В Калининградской области 40 человек выздоровели от COVID-19

11:59 24.06.2020
172
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Выздоровевших после коронавируса в Калининградской области за последние сутки зафиксировано в пять раз больше, чем заразившихся, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 40 калининградцев. Среди подтверждённых случаев один выявлен без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований преимущественно контактных в семье и по месту работы заболевших, семь заболевших выявлены на фоне клинических симптомов", - сказали в штабе.
Всего на 24 июня на COVID-19 обследовано 82,3 тысячи человек. Выявлено 2356 случаев заражения, из них 1340 человек выздоровели, скончались 38. Остаются под медицинским наблюдением 4201 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
130000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Калининградская областьОбщество
Рекомендуем
Врач
В Пермском крае число заразившихся COVID-19 медиков превысило 400
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
В Красноярском крае за сутки умерли шесть пациентов с COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В КБР число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 48
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония.
В Токио выявили 55 новых случаев COVID-19
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Власти Болгарии продлили режим ЧС до 15 июля
Парад на российской авиабазе в Сирии
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
Врио главы Чувашии Олег Николаев
Олег Николаев выдвинул свою кандидатуру на пост главы Чувашии
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Калининград
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Военнослужащие на параде Победы в Керчи
В Симферополе и Керчи прошли парады Победы
Машина скорой помощи
В Калининградской области число жертв коронавируса возросло до 38
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Многоцелевые вертолеты Ми-17 на воздушном параде Победы в Калининграде
В Калининграде в параде Победы приняли участие 1,5 тысячи человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Генсек ООН прокомментировал санкции США против Ирана
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
Лента новостейМолния