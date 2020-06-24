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В Пермском крае число заразившихся COVID-19 медиков превысило 400
Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае превысило 400, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 23 сотрудников... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:57
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, пермский край, общество

В Пермском крае число заразившихся COVID-19 медиков превысило 400

11:57 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Общее число заразившихся коронавирусом медицинских работников в Пермском крае превысило 400, за минувшие сутки инфекция подтверждена еще у 23 сотрудников больниц, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 23 медицинских работников. Всего COVID-19 заразились 412 медиков в регионе", — говорится в сообщении.
По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3355 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2148 человек, скончались 116, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
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