В Токио выявили 55 новых случаев COVID-19

ТОКИО, 24 июн - РИА Новости. Наибольшее с мая число заражений коронавирусом COVID-19 в течение суток выявлено в Наибольшее с мая число заражений коронавирусом COVID-19 в течение суток выявлено в Токио , вызвав опасения новой волны распространения инфекции, передало японское агентство Киодо

По его данным, тесты подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимальный показатель с 5 мая, когда в Токио сообщалось о 57 новых случаях COVID-19.

Более 10 случаев выявлено в группе лиц, занятых в индустрии ночных развлечений в столичном районе Синдзюку.

Губернатор Токио призвала жителей Токио соблюдать меры предосторожности против вируса.

С мая число заражений в Токио пошло на спад, и 25 мая власти Японии отменили на всей территории страны действие режима чрезвычайной ситуации, на прошлой неделе отменены рекомендации не ездить в соседние префектуры, сняты ограничения на работу баров и ночных клубов.

По данным телеканала NHK, который суммирует данные местных властей, 24 июня по всей стране зарегистрировано 68 новых случаев заражения COVID-19, в том числе десять на острове Хоккайдо . Один человек скончался.

В целом в Японии с начала распространения вируса выявлено заражение у 18 814 человек, в том числе бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Число скончавшихся достигло 979 человек.