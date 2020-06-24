В Токио выявили 55 новых случаев COVID-19

По его данным, тесты подтвердили 55 новых случаев заражения коронавирусом, и это максимальный показатель с 5 мая, когда в Токио сообщалось о 57 новых случаях COVID-19.
Более 10 случаев выявлено в группе лиц, занятых в индустрии ночных развлечений в столичном районе Синдзюку.
Губернатор Токио призвала жителей Токио соблюдать меры предосторожности против вируса.
С мая число заражений в Токио пошло на спад, и 25 мая власти Японии отменили на всей территории страны действие режима чрезвычайной ситуации, на прошлой неделе отменены рекомендации не ездить в соседние префектуры, сняты ограничения на работу баров и ночных клубов.
По данным телеканала NHK, который суммирует данные местных властей, 24 июня по всей стране зарегистрировано 68 новых случаев заражения COVID-19, в том числе десять на острове Хоккайдо. Один человек скончался.
В целом в Японии с начала распространения вируса выявлено заражение у 18 814 человек, в том числе бывших пассажиров и членов экипажа круизного судна Diamond Princess. Число скончавшихся достигло 979 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.