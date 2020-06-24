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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573411953.html
В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 273 человека, до 32 821, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
в мире
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353
60
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коронавирус covid-19, польша, германия, в мире

В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821

11:48 24.06.2020
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© Depositphotos / kapa196628Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / kapa196628
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 273 человека, до 32 821, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончался 21человек. Общее число летальных случаев составило 1396.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1965 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 992 находятся на карантине, 18 134 выздоровели.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаГерманияВ мире
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