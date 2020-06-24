В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821

По данным минздрава, за тот же период от коронавируса скончался 21человек. Общее число летальных случаев составило 1396.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 1965 человек, 65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 92 992 находятся на карантине, 18 134 выздоровели.