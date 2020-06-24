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В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821
Число выявленных случаев коронавируса в Польше увеличилось на 273 человека, до 32 821, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:48
2020-06-24T11:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
германия
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, польша, германия, в мире