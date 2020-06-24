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В ДНР заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:48
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны силовиков

11:48 24.06.2020
838
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 11 мин калибром 82 и 120 миллиметров. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.
Военнослужащие в Донбассе
23 июня, 13:24
Минобороны Украины заявило об одном обстреле в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Минские соглашения
0001110
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
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