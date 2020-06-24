https://ria.ru/20200624/1573411818.html
В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще трёх пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 116 человек, сообщили... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:45
2020-06-24T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
пермский край
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пермский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1400x0_80_0_0_69f4a0f6135e95ea9ea1d5fab5ccaf81.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край