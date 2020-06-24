В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19

"За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли два мужчины 54 и 82 лет, а также 52-летняя женщина. Всего в регионе зарегистрировано 116 летальных исходов пациентов с COVID-19, из них 73 скончались непосредственно от COVID-19, еще 43 — от сопутствующих заболеваний", — говорится в сообщении.