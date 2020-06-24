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В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще трёх пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 116 человек, сообщили... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:45
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, пермский край

В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19

11:45 24.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19. Архивное фото
ПЕРМЬ, 24 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще трёх пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 116 человек, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За минувшие сутки от коронавирусной инфекции умерли два мужчины 54 и 82 лет, а также 52-летняя женщина. Всего в регионе зарегистрировано 116 летальных исходов пациентов с COVID-19, из них 73 скончались непосредственно от COVID-19, еще 43 — от сопутствующих заболеваний", — говорится в сообщении.
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По данным минздрава, за время эпидемии в Пермском крае зарегистрировано 3355 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2148 человек, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи жителей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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