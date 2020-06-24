Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо - три, Идлиб - один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб - один, Хама - один", - говорится в сообщении.