Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200624/1573411676.html
Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - два, сообщается в... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:44
война в сирии
война в сирии
исламское государство
ирак
турция
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1400x0_80_0_0_4962182bd3a8de4347f9e3920717f13d.jpg
https://ria.ru/20200624/1573410422.html
https://ria.ru/20200624/1573401053.html
ирак
турция
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_0:149:1233:843_1400x0_80_0_0_4962182bd3a8de4347f9e3920717f13d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_282:176:1172:843_1400x0_80_0_0_1a36d2045c2b0a48505fb1915e1830d4.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571016942_246:0:1089:843_1400x0_80_0_0_2dbc5b3bc358af44d2fb244721c78765.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
война в сирии, исламское государство, ирак, турция, сирия, в мире

Россия зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии за сутки

11:44 24.06.2020
177
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
Россия и Турция провели совместное патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала четыре нарушения, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Алеппо - три, Идлиб - один. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Идлиб - один, Хама - один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены две гуманитарные акции в населенном пункте Бир-Эль-Джирбу провинции Ракка и в населенном пункте Маррат провинции Дэйр-Эз-Зор.
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
Вчера, 11:30Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев из Ливана
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Сирия
Вчера, 08:20Война в Сирии
Госдеп осудил террористические атаки в Сирии
*Террористическая организация,запрещенная в России
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоИракТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Парад на российской авиабазе в Сирии
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
В Сирию за сутки вернулись почти 30 беженцев из Ливана
Боец сил ливийской оппозиции у автомобиля с зенитным пулеметом, замаскированный ветками от атак с воздуха, у города Брега
Народ Ливии попросит Египет о помощи
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны силовиков
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Врач у окна в госпитале COVID-19
В Пермском крае умерли еще три пациента с COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что МВФ не вмешивается во внутренние дела Украины
Американская скорая помощь. Архивное фото
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число случаев COVID-19 достигло 32 821
Военнослужащий турецкой армии
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Нагорный Карабах
В Нагорном Карабахе число случаев COVID-19 достигло 110
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония.
В Токио выявили 55 новых случаев COVID-19
Сирия
Госдеп осудил террористические атаки в Сирии
Медицинские работники выходят из лаборатории в Джакарте, Индонезия
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Провинция Хама
Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния