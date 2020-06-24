В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
В Техасе специалисты выявили за вторник, 23 июня, 5489 инфицированных. В Калифорнии число заразившихся за день также превысило 5 тысяч и составило 5019 человек. В Аризоне в течение суток власти обнаружили коронавирус у 3591 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 120 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 640 тысяч человек.
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