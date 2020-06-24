В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

В Техасе специалисты выявили за вторник, 23 июня, 5489 инфицированных. В Калифорнии число заразившихся за день также превысило 5 тысяч и составило 5019 человек. В Аризоне в течение суток власти обнаружили коронавирус у 3591 человека.