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https://ria.ru/20200624/1573411425.html
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, аризона, теннесси, сша, в мире

В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

11:40 24.06.2020
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© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь. Архивное фото
Американская скорая помощь. Архивное фото
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти трех штатов СШААризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали во вторник рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки, следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.
В Техасе специалисты выявили за вторник, 23 июня, 5489 инфицированных. В Калифорнии число заразившихся за день также превысило 5 тысяч и составило 5019 человек. В Аризоне в течение суток власти обнаружили коронавирус у 3591 человека.
Ранее в Аризоне и Техасе уже фиксировали рекордное число заразившихся за сутки. "Суточные рекорды" также были зарегистрированы на прошлой неделе в Оклахоме, Флориде и Теннесси.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались. По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, всего в США зарегистрировали более 2,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 120 тысяч смертельных исходов. Отмечается, что выздоровели более 640 тысяч человек.
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