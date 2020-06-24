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Религия и мировоззрение
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РПЦ назвала повышение налогов на богатых "нравственно оправданной" мерой
В Московском патриархате поддержали объявленное президентом Владимиром Путиным повышение налогов на доход сверх пяти миллионов рублей в год. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T12:06
религия и мировоззрение
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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религия, новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, владимир путин, экономика

РПЦ назвала повышение налогов на богатых "нравственно оправданной" мерой

11:35 24.06.2020 (обновлено: 12:06 24.06.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Московском патриархате поддержали объявленное президентом Владимиром Путиным повышение налогов на доход сверх пяти миллионов рублей в год.
"Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать", — написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Российские рубли
23 июня, 20:34
Эксперт рассказал, от чего будет зависеть успех "налога на богатых"
Он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьезнейших вызовов государству и обществу.

"Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской церкви", — добавил Легойда.

Накануне в обращении к россиянам Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке в 15, а не в 13 процентов. По словам президента, это позволит выручить порядка 60 миллиардов рублей в год. Направляться эти деньги будут исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.
Путин вводит налог для богатых. Тебя это коснется?
23 июня, 18:04Слышали новость?
Путин вводит налог для богатых. Тебя это коснется?
180167221561
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
С себя пусть начнут. Златолюбцы.
24 июня, 11:56
Dmitry Krupennikov
50211114
Тоже захотели свою десятину...
24 июня, 11:50
Konstantin Artemiev
30600215
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