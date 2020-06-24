РПЦ назвала повышение налогов на богатых "нравственно оправданной" мерой

Он напомнил, что Русская православная церковь неоднократно свидетельствовала о том, что преодоление разрыва между богатыми и бедными — один из серьезнейших вызовов государству и обществу.

"Не могу не сказать, что многие состоятельные люди, не дожидаясь государственного предписания, уже давно жертвуют намного больше, чем 15 процентов своих личных доходов, на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты Русской церкви", — добавил Легойда.

Накануне в обращении к россиянам Путин предложил увеличить ставку подоходного налога для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. С 1 января часть дохода, превышающая эту сумму, будет облагаться НДФЛ по ставке в 15, а не в 13 процентов. По словам президента, это позволит выручить порядка 60 миллиардов рублей в год. Направляться эти деньги будут исключительно на лечение детей с орфанными заболеваниям.