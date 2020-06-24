В Ростове-на-Дону на параде задействовали исторические образцы техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. Исторические образцы техники времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-85 и БМ-13 "Катюша", задействовали в параде Победы в Исторические образцы техники времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-85 и БМ-13 "Катюша", задействовали в параде Победы в Ростове-на-Дону , сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего в военном параде на Театральной площади города приняли участие более трех тысяч военнослужащих и парадные расчеты других силовых ведомств. В составе механизированной колонны было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе исторические образцы времен Великой Отечественной войны.

В завершении парада прошел демонстрационный полет авиации: 45 самолетов и вертолетов 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа пролетели в небе над городом.

"В этом году подготовка к проведению военного парада проходила в непростых условиях. И тем важнее значение этого торжественного мероприятия", - сказал журналистам командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

Он отметил, что сегодня представители политической элиты некоторых европейских стран пытаются стереть из памяти народа информацию о решающей роли советского народа в победе над нацизмом. "Безусловно, отказ от празднования Великой Победы в нашей стране для наших зарубежных оппонентов стал бы наивысшим достижением в информационной войне, развязанной сегодня против России. Мы сделали все, чтобы не доставить такой радости нашим недругам", - сказал командующий.