Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200624/1573410213.html
Аксенов рассказал об одной из трагических дат в истории Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:26
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1400x0_80_0_0_e29b896de9499c317bd7190287455477.jpg
https://ria.ru/20200619/1573204785.html
https://ria.ru/20200624/1573403762.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_0:33:2741:1575_1400x0_80_0_0_e29b896de9499c317bd7190287455477.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_12:0:2741:2047_1400x0_80_0_0_6cddc9f3c67157ab5ed6bc4d0fa2a7b0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568805406_545:0:2592:2047_1400x0_80_0_0_fccafebf7d0cd9ae68f5f54f60f3e022.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, общество

Аксенов рассказал об одной из трагических дат в истории Крыма

11:26 24.06.2020
1828
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории.

"24 июня – одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков. Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, трагедия депортации народов Крыма – это боль, которая объединяет всех крымчан.
"В российском политико-правовом поле депортации дана четкая моральная и правовая оценка – это преступление", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, одним из первых правовых актов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов.
Глава Крыма Сергей Аксенов
19 июня, 18:1575 лет Великой Победы
Аксенов объяснил, почему не отменил парад Победы в Симферополе
"Успешная реализация указа, федеральных и республиканских программ способствует укреплению межнационального согласия", - подчеркнул глава республики.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.
Герой Герой Советского Союза Ашот Аматуни
Вчера, 09:43
В Крыму открыли памятник Герою Советского Союза Ашоту Аматуни
600105
Обсудить 1
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымОбщество
Рекомендуем
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП
В Узбекистане задержали 25 участников террористической группы
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи
Гости перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Санаторий Пятигорский Нарзан
Стало известно, сколько будет стоить отдых в санаториях Минеральных Вод
Джон Салливан
США на параде Победы в Москве представил посол Джон Салливан
Александр Вучич приветствует сербский расчет на Параде Победы
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Военные корабли в бухте Севастополя
Политолог объяснил заявление Киева о "многомиллионных долгах" России
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич перед началом первого заседания Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Макаревич заявил, что ему не нужен парад Победы
Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
В Калининграде наградят женщину, потерявшую туфлю в ходе парада
И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Группа со штандартами фронтов (Военная академия Ракетных войск стратегического назначения) во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Пушков ответил на заявление Макаревича о "ненужности" парада Победы
Американская скорая помощь. Архивное фото
В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19
Президент Армении Армен Саркисян
Глава Армении поменял процедуру конституционных изменений
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что МВФ не вмешивается во внутренние дела Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43В Подмосковье заработают магазины любой площади, ТЦ и зоопарки
01:32СМИ: израильские военные остановили колонну с премьером Палестины
01:25В США вынесли второе обвинительное заключение в адрес Джулиана Ассанжа
01:22За пределами России завершается формирование участков для голосования
01:19Маркони высмеял слова о постановочном разводе Харламова и Асмус
01:13В России заработает инфоцентр ЦИК по голосованию по поправкам
01:13Пушков назвал причину выхода США из ДРСМД
01:13Мадуро заявил о возможности референдума по вопросу его отставки
01:06Милорад Додик надеется встретиться с Путиным до конца 2020 года
00:59В Республике Сербской заявили, что выступают против вступления БиГ в НАТО
00:47Audi разрывает контракт с Собчак после ее постов о протестах в США
00:42Среди матерей младенцев "на продажу" оказалась россиянка, пишет СМИ
00:41Дуда заявил, что у США нет планов перебазировать в Польшу ядерное оружие
00:29В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2
00:17Макрон и Путин проведут видеоконференцию в пятницу, сообщает СМИ
00:06Россияне начинают голосовать по поправкам в конституцию
00:00Артиллеристы окрасили небо в Москве в цвета флага России
23:58Босния и Герцеговина приобрела у России три вертолета для полиции
23:56Трамп заявил, что посетит Польшу после президентских выборов
23:51Джиган дал совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Лента новостейМолния