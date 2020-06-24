Аксенов рассказал об одной из трагических дат в истории Крыма

"24 июня – одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков. Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".