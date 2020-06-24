https://ria.ru/20200624/1573410213.html
Аксенов рассказал об одной из трагических дат в истории Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:26
2020-06-24T11:26
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
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https://ria.ru/20200624/1573403762.html
1
республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что начало депортации армян, болгар и греков является одной из самых трагических дат в крымской истории.
"24 июня – одна из самых трагических дат в истории Крыма. 76 лет назад в этот день началась депортация армян, болгар, греков. Этот день стал роковым для десятков тысяч людей, которые веками жили на полуострове, своим созидательным трудом способствовали его развитию. Все они оказались в изгнании, потеряли родных и близких, лишились родных домов", - написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, трагедия депортации народов Крыма – это боль, которая объединяет всех крымчан.
"В российском политико-правовом поле депортации дана четкая моральная и правовая оценка – это преступление", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, одним из первых правовых актов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов.
"Успешная реализация указа, федеральных и республиканских программ способствует укреплению межнационального согласия", - подчеркнул глава республики.
В годы Великой Отечественной войны насильственной депортации из Крыма по подозрениям или обвинениям в государственной измене подверглись представители 20 национальностей. Больше всего пострадали крымские татары — с полуострова было выселено свыше 183 тысяч человек. После референдума 2014 года президент России издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.