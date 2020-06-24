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На Чернобыльской АЭС зафиксировали первый случай COVID-19
Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксирован на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщило в среду Государственное агентство по... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус covid-19, воз, украина, в мире

На Чернобыльской АЭС зафиксировали первый случай COVID-19

11:12 24.06.2020 (обновлено: 11:14 24.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксирован на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщило в среду Государственное агентство по вопросам управления зоной отчуждения.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки COVID-19 заразились еще 940 человек и 16 скончались.
"Среди персонала ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на ЧАЭС 9 июня 2020 года. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - говорится в сообщении в Facebook агентства.
Отмечается, что среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус, этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением врача.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗУкраинаВ мире
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