На Чернобыльской АЭС зафиксировали первый случай COVID-19

"Среди персонала ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на ЧАЭС 9 июня 2020 года. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - говорится в сообщении в Facebook агентства.