На Чернобыльской АЭС зафиксировали первый случай COVID-19

КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксирован на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), сообщило в среду Государственное агентство по вопросам управления зоной отчуждения.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки COVID-19 заразились еще 940 человек и 16 скончались.
"Среди персонала ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19. В связи с очередным отпуском больной находился последний раз на ЧАЭС 9 июня 2020 года. Работник направлен на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача", - говорится в сообщении в Facebook агентства.
Отмечается, что среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус, этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением врача.
По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировано 39014 случаев инфицирования COVID-19, скончался 1051 человек, 17409 пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.