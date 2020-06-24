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В Афганистане при взрыве мины погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате взрыва придорожной мины в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает местный... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:09
мвд афганистана
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мвд афганистана, исламское государство, афганистан, катар, талибан, сша, в мире

В Афганистане при взрыве мины погибли шесть человек

11:09 24.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulАфганистан
Афганистан
© AP Photo / Rahmat Gul
Афганистан. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, один пострадал в результате взрыва придорожной мины в провинции Джаузджан на севере Афганистана, сообщает местный телеканал 1 TV News со ссылкой на МВД.
Пресс-секретарь МВД Афганистана Тарик Ариан обвинил в атаке радикальное движение "Талибан". Он сообщил, что инцидент произошел во вторник в районе Мардиян.
Радикальное движение "Талибан" пока никак не прокомментировало инцидент.
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Ранее представитель совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал заявил, что прошедшая неделя была "самой смертоносной за последние 19 лет", боевики радикального движения "Талибан" совершили более 400 атак и убили почти 300 сотрудников национальных сил безопасности.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
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