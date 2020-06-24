В Мурманске танк Т-34 возглавил колонну техники на параде Победы

МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Военный парад, посвящённый 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, состоялся в Мурманске, механизированную колонну возглавил легендарный танк Военный парад, посвящённый 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, состоялся в Мурманске, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34 , а завершил пролет авиации ВВС и ПВО Северного флота, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятия состоялись в городе-герое Мурманске под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Как сообщили на Северном флоте, всего в​ военных парадах в Мурманске и городе Североморске задействованы около 1,5 тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.

Первыми по проспекту Ленина вслед за знамённой группой и группой со штандартами фронтов прошли парадные расчёты военнослужащих Северного флота в исторической форме одежды позднего военного периода: пехотинцы, лётчики, моряки, танкисты и сапёры.

Современную часть пешего парада открыл второй экипаж принятого в состав Северного флота в День России - 12 июня ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" под командованием капитана 1 ранга Александра Манина. За ним прошагали парадные расчёты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота и парадный расчёт арктической мотострелковой бригады. Замкнули шествие военнослужащих Северного флота – представительницы прекрасной половины человечества, выбравшие службу в частях армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Также в параде принял участие личный состав управления ФСБ и главного управления МЧС России по Мурманской области

С трибуны в числе почётных гостей за парадом наблюдали представители Норвегии во главе с командующим главным оперативным командованием Вооружённых сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном. Они прибыли на парад по приглашению командующего Северным флотом, в ответ на прошлогодний визит вице-адмирала Александра Моисеева в Северную Норвегию на празднование 75-летия её освобождения от гитлеровской оккупации.

После прохода пеших колонн, по главной площади столицы Кольского Заполярья проехала военная техника. Её возглавил легендарный танк Т-34 под командованием Героя России майора Виталия Романова. За ним прошла самоходная артиллерийская установка СУ-100 и другая историческая и современная техника. Всего в параде было задействовано 72 боевые и специальные машины, в том числе: арктические танки Т-80БВМ , береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400 , реактивные системы залпового огня "Град", двухзвенные гусеничные вездеходы "Алеут", бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А , армейские мотовездеходы с флагами видов вооружённых сил и родов войск и другая колёсная и гусеничная техника.

После прохода техники по главной площади состоялся демонстрационный пролёт авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

К параду в Мурманске тщательно готовились, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции: зрители должны были соблюдать социальную дистанцию, волонтеры раздавали маски, подразделения РХБ защиты выполнили дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники парада успешно прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.