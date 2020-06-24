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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200624/1573408527.html
В Мурманске танк Т-34 возглавил колонну техники на параде Победы
Военный парад, посвящённый 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, состоялся в Мурманске, механизированную... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T14:54
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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парад победы, с-400 «триумф», т-34, т-80, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманск, мурманская область, общество

В Мурманске танк Т-34 возглавил колонну техники на параде Победы

11:02 24.06.2020 (обновлено: 14:54 24.06.2020)
630
© Кадр из трансляции газеты "Вечерний Мурманск"Парад Победы 24 июня 2020 в Мурманске
Парад Победы 24 июня 2020 в Мурманске
© Кадр из трансляции газеты "Вечерний Мурманск"
Парад Победы 24 июня 2020 в Мурманске
МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Военный парад, посвящённый 75-летию Победы советского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, состоялся в Мурманске, механизированную колонну возглавил легендарный танк Т-34, а завершил пролет авиации ВВС и ПВО Северного флота, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия состоялись в городе-герое Мурманске под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Как сообщили на Северном флоте, всего в​ военных парадах в Мурманске и городе Североморске задействованы около 1,5 тысячи человек и 72 единицы современной и исторической боевой техники.
Танк Т-34-85 во время парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Чите
Вчера, 08:3075 лет Великой Победы
В Чите механизированную колонну на параде Победы возглавил танк Т-34
Первыми по проспекту Ленина вслед за знамённой группой и группой со штандартами фронтов прошли парадные расчёты военнослужащих Северного флота в исторической форме одежды позднего военного периода: пехотинцы, лётчики, моряки, танкисты и сапёры.
Современную часть пешего парада открыл второй экипаж принятого в состав Северного флота в День России - 12 июня ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Князь Владимир" под командованием капитана 1 ранга Александра Манина. За ним прошагали парадные расчёты двух авиационных полков объединения ВВС и ПВО Северного флота и парадный расчёт арктической мотострелковой бригады. Замкнули шествие военнослужащих Северного флота – представительницы прекрасной половины человечества, выбравшие службу в частях армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Также в параде принял участие личный состав управления ФСБ и главного управления МЧС России по Мурманской области.
С трибуны в числе почётных гостей за парадом наблюдали представители Норвегии во главе с командующим главным оперативным командованием Вооружённых сил королевства генерал-лейтенантом Руне Якобсеном. Они прибыли на парад по приглашению командующего Северным флотом, в ответ на прошлогодний визит вице-адмирала Александра Моисеева в Северную Норвегию на празднование 75-летия её освобождения от гитлеровской оккупации.
Празднование дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Новосибирске
Вчера, 08:0975 лет Великой Победы
В Новосибирске на параде Победы показали "Грады" и комплексы "Элерон"
После прохода пеших колонн, по главной площади столицы Кольского Заполярья проехала военная техника. Её возглавил легендарный танк Т-34 под командованием Героя России майора Виталия Романова. За ним прошла самоходная артиллерийская установка СУ-100 и другая историческая и современная техника. Всего в параде было задействовано 72 боевые и специальные машины, в том числе: арктические танки Т-80БВМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Град", двухзвенные гусеничные вездеходы "Алеут", бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортёры БТР-82А, армейские мотовездеходы с флагами видов вооружённых сил и родов войск и другая колёсная и гусеничная техника.
После прохода техники по главной площади состоялся демонстрационный пролёт авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота над мурманским мемориалом Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.
75-летие Парада Победы 1945 года
Вчера, 09:4675 лет Великой Победы
Легендарный Парад Победы 1945 года. 75-летие исторического события75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел исторический Парад Победы.
К параду в Мурманске тщательно готовились, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции: зрители должны были соблюдать социальную дистанцию, волонтеры раздавали маски, подразделения РХБ защиты выполнили дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники парада успешно прошли тестирование на новую коронавирусную инфекцию.
Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк. Время начала салюта – 23 часа.
Онлайн-репортаж с парада Победы >>
Парад на Красной площади в честь 75-летия Победы
© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

Танк Т-34-85 во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

Юнармейцы во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

Парадный расчет армии Сербии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

Военнослужащие парадных расчетов во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Михаил Киреев / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
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© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

Военный парад в ознаменование 75-летия Победы
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
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По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

Тяжёлая огнемётная система (ТОС) залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-СМ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

Танки Т-14 Армата во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) Торнадо-С во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
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© РИА Новости / Фотохост-агентство

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

Штурмовики Су-25 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Фотохост-агентство

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

Многоцелевые вертолеты Ми-8 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

Самолет-заправщик Ил-78 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 во время воздушной части военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Москве
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
1 из 17

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось провести 9 мая, но из-за ситуации с коронавирусом его перенесли.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
2 из 17

Парад принимал министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь из ворот Спасской башни Московского Кремля в кабриолете Aurus.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
3 из 17

Парад военной техники на Красной площади открыли легендарные танки Т-34-85 и самоходные установки Су-100.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
4 из 17

Перед началом парада президент России, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Владимир Путин с трибуны поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы и призвал беречь и отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
5 из 17

В параде приняли участие более 14 тысяч военнослужащих. По Красной площади прошли более 40 пеших расчетов: офицеры, сержанты и солдаты различных соединений, курсанты военных вузов, суворовцы, нахимовцы и кадеты, юнармейцы и представители других силовых ведомств.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
6 из 17

По Красной площади прошли военнослужащие из 13 иностранных государств: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На фото: расчет военнослужащих армии Сербии.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
7 из 17

Десять расчетов прошли по брусчатке в форме времен Великой Отечественной. Вооружение пехотинцев — самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева.

На фото: 331-й гвардейский парашютно-десантный полк.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
8 из 17

Из-за пандемии коронавируса в парадные расчеты попали далеко не все, кого отобрали изначально. В начале июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в шествии примут участие преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
9 из 17

Отдельной колонной по Красной площади прошли военнослужащие-женщины. Представительницы разных родов войск чеканили шаг, напоминая о неоценимом вкладе женщин в Победу.

© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
10 из 17

По Красной площади проехала колонна модернизированных систем залпового огня ТОС-1А мобильной бригады войск РХБЗ и перспективные образцы установок ТОС-2 на базе автомобиля "Урал" с повышенной дальностью стрельбы.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
11 из 17

Особенность самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-СМ" заключается в повышенной скорострельности и наличии автоматизированной системы управления огнем.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
12 из 17

В юбилейном параде Победы приняло участие рекордное количество военной техники — 234 боевые машины. В числе новейшей техники, проехавшей по брусчатке Красной площади, были танки Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
13 из 17

Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс", пришедшая на смену ракетному комплексу "Тополь", способна преодолеть все существующие системы противоракетной обороны.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
14 из 17

Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров включает в себя модернизированную боевую машину, оснащенную автоматизированной системой управления наведением и огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
15 из 17

В авиационной части парада Победы приняли участие 75 вертолетов и самолетов ВКС России.

Штурмовики Су-25 раскрасили небо над главной площадью страны в российский триколор.

© РИА Новости / Фотохост-агентство
16 из 17

Открыла воздушный парад группа в составе крупнейшего в мире транспортного вертолета Ми-26 и четырех вертолетов Ми-8АМТШ ("Терминатор").

© РИА Новости / Фотохост-агентство
17 из 17

В небе над Красной площадью летчики продемонстрировали дозаправку стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 от воздушного танкера, самолета-заправщика Ил-78.

© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
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Гости перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
Путин остался доволен парадом Победы на Красной площади
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
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Парад на российской авиабазе в Сирии
На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошел парад Победы
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Участница парада в Калининграда потеряла туфлю и продолжила маршировать
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И те же слезы на глазах: эмоции фронтовиков такие же, как и 75 лет назад
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
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