Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 24 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смог вернуться еще 91 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.