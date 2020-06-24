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Более 90 россиян вернулись на родину из Армении
Свыше 90 россиян вернулись в среду на родину из Армении рейсом Ереван - Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе посольства РФ. РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:01
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
воз, ереван, ростов-на-дону, армения, общество

Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

11:01 24.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Свыше 90 россиян вернулись в среду на родину из Армении рейсом Ереван - Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
Отмечается, что при поступлении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 24 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смог вернуться еще 91 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
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Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных Комендатурой Армении мер безопасности, отметили в посольстве.
"В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1468 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании Armenia", - говорится в сообщении.
Ранее в посольстве предупредили, что рейсом Ереван – Ростов-на-Дону смогут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Севастополе.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВОЗЕреванРостов-на-ДонуАрменияОбщество
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