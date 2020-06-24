Более 90 россиян вернулись на родину из Армении

ЕРЕВАН, 24 июн – РИА Новости. Свыше 90 россиян вернулись в среду на родину из Армении рейсом Ереван - Ростов-на-Дону, сообщили в пресс-службе посольства РФ.
Отмечается, что при поступлении информации о готовящемся вывозном рейсе для армянских граждан по маршруту Ереван - Ростов-на-Дону - Ереван, посольство проработало возможность использования данного перелета для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 24 июня авиарейсом Ереван - Ростов-на-Дону домой смог вернуться еще 91 россиянин", - говорится в сообщении, размещенном на странице дипмиссии в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимое содействие. Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных Комендатурой Армении мер безопасности, отметили в посольстве.
"В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 1468 человек. Работа по организации возвращения россиян домой продолжается в повседневном режиме. Пользуясь случаем, хотели бы выразить благодарность авиакомпании Armenia", - говорится в сообщении.
Ранее в посольстве предупредили, что рейсом Ереван – Ростов-на-Дону смогут воспользоваться граждане РФ, проживающие в Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Астраханской областях, Адыгее, Калмыкии, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму и Севастополе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
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