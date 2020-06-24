https://ria.ru/20200624/1573407996.html
В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
За сутки нет прироста заболевших коронавирусом в Ненецком АО, наименьший темп прироста - в Калининградской области - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:52
2020-06-24T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572685063_0:105:3072:1832_1400x0_80_0_0_974ec1a5f030af6b9b1f722c0a2a1c08.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество