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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200624/1573407996.html
В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19
За сутки нет прироста заболевших коронавирусом в Ненецком АО, наименьший темп прироста - в Калининградской области - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:52
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество

В оперштабе назвали регионы с минимальным приростом случаев COVID-19

10:52 24.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВрачи на подстанции скорой медицинской помощи
Врачи на подстанции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Врачи на подстанции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. За сутки нет прироста заболевших коронавирусом в Ненецком АО, наименьший темп прироста - в Калининградской области - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Ненецкий автономный округ 0%, Калининградская область 0,3%, г. Москва 0,4%, г. Севастополь 0,5%, Чукотский АО, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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