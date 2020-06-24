Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

Ранее посольство США на Украине сообщило, что ей будет передано вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.
"На Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.
Отмечается, что поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.
"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллиона долларов является значительным шагом развития украино-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - прокомментировали поставку в Минобороны Украины.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.