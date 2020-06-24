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Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin
Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T10:50
обсе
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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обсе, javelin (птрк), донбасс, франк-вальтер штайнмайер, дмитрий песков, германия, сша, украина, в мире

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

10:50 24.06.2020
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© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick KirbyАмериканский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Patrick Kirby
Американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin. Архивное фото
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
Ранее посольство США на Украине сообщило, что ей будет передано вооружение и оборудование на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и ракеты Javelin.
"На Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.
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Отмечается, что поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.
"Реализация контракта на общую сумму более 36,5 миллиона долларов является значительным шагом развития украино-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", - прокомментировали поставку в Минобороны Украины.
Поставку на Украину первой партии Javelin - 37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов - США одобрили в марте 2018 года. Госдепартамент США также одобрил продажу Украине второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin почти на 40 миллионов долларов.
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РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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ОБСЕJavelin (ПТРК)ДонбассФранк-Вальтер ШтайнмайерДмитрий ПесковГерманияСШАУкраинаВ мире
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