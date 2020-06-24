Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

"На Украину в рамках пилотного проекта по программе правительства США "Международные военные продажи" поступила первая партия груза по контракту, подписанному в декабре 2019 года, а именно - ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов США. Для нужд Вооруженных сил Украины поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства Украины.